Intrebat daca va candida la presedintie, Dacian Ciolos a declarat, marti, ca nu a discutat aceste lucruri in cadrul Platformei Romania 100, mai ales ca nu a fost finalizat programul politic si nici structura partidului.

"Nu am discutat lucrurile acestea in partid, nu am decis nicio candidatura, atata timp cat nu am lansat programul politic si nu am finalizat structurarea partidului, nu am discutat despre strategia de candidaturi. Cand vom lua decizia, o sa anuntam", a spus Ciolos.

El a mai spus ca spera ca urmatoarele alegeri "sa nu ne prinda" cu actuala majoritate parlamentara…