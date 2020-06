Stiri pe aceeasi tema

- Declansate de un eveniment aparent minor, protestele violente din Statele Unite, apar intr-o perioada in care intreaga planeta este preocupata de evitarea unor catastrofe provocate de virusul ucigas caruia nu i se gaseste leacul. Ca intotdeauna, marile crize apar in urma unor incidente minore. Elevii…

- ​Actorul George Clooney sustine, într-un eseu publicat în Daily Beast, ca este nevoie de o „schimbare sistematica” a modului în care sunt aplicate legea si justitia penala în SUA si ca este necesara o actiune urgenta pentru a combate „pandemia” de rasism…

- Uniunea Europeana s-a declarat "socata" si "consternata", marti, de moartea afro-americanului George Floyd in timp ce era imobilizat de politie, condamnand utilizarea excesiva a fortei de catre politie in Statele Unite, informeaza cotidianul Le Figaro, anunța MEDIAFAX."Aici, in Europa, la…

- Președintele Statelui Unite ale Americii, Donald Trump, a acuzat Uniunea Europeana ca a avut un rol in raspandirea cazurilor de coronavirus in Statele Unite, deoarece nu a luat masurile necesare la timp.Liderul de la Casa Alba a reiterat ca, la inceputul crizei, Statele Unite au impus restrictii…

- Oare infectiile cu coronavirus vor mai scadea pe masura ce primavara îsi face simtita prezenta în Europa? O serie de lideri pretind ca microbul ar putea fi mai putin virulent în aceata primavara, dar exista putine date care sa confirme acest lucru, potrivit The Guardian, citat de Rador.La…