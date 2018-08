Dacian Cioloş: Guvernul a scăpat complet de sub control răspândirea pestei porcine africane "Din pacate, Guvernul a scapat complet de sub control - pentru ca epidemiile nu raspund la controlul politic - raspandirea pestei porcine africane. Consecintele sunt extrem de grave pentru Romania, pentru fermierii romani, pentru industria zootehnica si cea alimentara locale. Asa se intampla cand lasi gestionarea unei crize pe mana unor politruci cocotati in functii pe cu totul alte criterii decat cele profesionale. Un intreg sector zootehnic si alimentar in care s-au investit sume importante atat din bugetul national cat si din cel european pentru a deveni competitiv poate fi compromis pe… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

