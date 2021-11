Stiri pe aceeasi tema

- SR nu intentioneaza sa sprijine un Guvern minoritar care are deja sustinerea PSD, a declarat, joi, presedintele partidului, Dacian Ciolos."Mergem pe solutia unui Guvern majoritar, cu o sustinere majoritara in Parlament, un Guvern de coalitie, pentru ca altfel USR nu intentioneaza sa sustina un Guvern…

- Președintele PMP, Cristian Diaconescu, a declarat aseara, in cadrul unei emisiuni, in dialog cu romanii, pe pagina de Facebook a partidului, ca ”in aceste zile ar fi trebuit sa discutam bugetul pentru anul viitor și nu sa avem parte de aceste mici mascarade cu valoare zero, politica”. ”Cu…

- Președintele Klaus Iohannis avut consultari cu partidele parlamentare pentru desemnarea viitorului prim-ministru. Șeful statului a discutat, pe rand, cu reprezentanții PNL, PSD, USR, AUR, UDMR și ai minoritaților naționale. La final, seful statului a decis ca Dacian Ciolos sa fie premier. Klaus Iohannis,…

- ARAD. Președintele PNL Arad, europarlamentarul Gheorghe Falca a vorbit in cadrul unei conferințe de presa despre cele 29,2 miliarde de euro de care va beneficia Romania prin intermediul PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliența).

- Presedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, intrebat daca ar fi de acord ca premierul Florin Citu sa ocupe o alta functie in urma negocierilor, precum cea de presedinte al Senatului, vicepremier sau ministru al Finantelor, a replicat ca astfel de lucruri “se pot discuta”. Pe de alta parte, a precizat ca este…

- Presedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, întrebat daca ar fi de acord ca premierul Florin Cîtu sa ocupe o alta functie în urma negocierilor, precum cea de presedinte al Senatului, vicepremier sau ministru al Finantelor, a replicat ca astfel de lucruri "se pot discuta", relateaza…

- PNRR, Planul National de Redresare si Rezilienta, va fi semnat simbolic, azi, la Bucuresti, de sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Asta inseamna o suma de bani nesperat de mare pentru Romania, pe care insa o primim daca facem, la schimb, proiecte.

- Liderul grupului Renew din Parlamentul European, Dacian Ciolos, a avut luni o intalnire cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si precizeaza ca aceasta i-a transmis ca Planul National de Redresare si Rezilienta pentru Romania va fi aprobat in curand. "In ceea ce priveste Romania, am…