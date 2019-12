Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul independent Nicusor Dan a fost desemnat candidatul USR Bucuresti pentru Primaria Capitalei, a declarat presedintele interimar al organizatiei, Dumitru Dobrev. „Prin votul delegatilor, vot secret, a...

- Deputatul independent Nicusor Dan a fost desemnat candidatul USR Bucuresti pentru Primaria Capitalei, a declarat presedintele interimar al organizatiei, Dumitru Dobrev. "Prin votul delegatilor, vot secret, a fost desemnat candidatul USR pentru functia de primar general in persoana lui Nicusor Dan. De…

- Deputatul independent Nicusor Dan a fost desemnat candidatul USR Bucuresti pentru Primaria Capitalei, a declarat presedintele interimar al organizatiei, Dumitru Dobrev.Nicusor Dan a obtinut 57 de voturi, Mihnea Barbulescu - 20 de voturi, iar Dragos Dragoteanu - 2 voturi. Doua voturi au fost…

- Membrii din USR il vor candidat pe Nicușor Dan, in timp ce colegii lui Dacian Ciolos din PLUS nu concep sa intre in cursa pentru Capitala cu altcineva in afara de Vlad Voiculescu, fostul ministru al...

- "Am mai discutat si despre alegerile locale, foarte important subiect: necesitatea de a avea un candidat comun la Bucuresti, au fost abordate si diversele scenarii: alegeri primare, sondaje, instrumentele de care dispunem pentru a avea capacitatea sa ajungem la un candidat comun impotriva doamnei…

- Alianta USR-PLUS a anuntat, marti, ca va propune candidati unici la alegerile locale din 2020 in Bucuresti si in toata tara, iar candidatii vor fi alesi in lunile urmatoare. ”Este esential ca partidele care au luptat in ultimii ani impotriva PSD sa isi uneasca fortele si sa sustina candidatii cu…

- Presedintele USR Dan Barna a declarat duminica intr-un interviu pentru „Mediafax” ca in privinta alegerilor pentru Primaria Capitalei „Nicusor Dan e un om cu foarte bune sanse pentru Bucuresti”, insa subliniaza ca „mai e si Vlad Voiculescu” si ca Opozitia trebuie sa identifice „candidatul cu cele mai…

- USR București a organizat o consultare interna in care membrii sai au raspuns la intrebarea daca independentul Nicușor Dan poate participa la competiția interna pentru susținerea la Primaria Capitalei. Din cei 1883 membri, au raspuns 1067 (56%). Dintre aceștia, 780 (73%) au votat pentru și 287 impotriva.Validarea…