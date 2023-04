Stiri pe aceeasi tema

- „Ajutorul deja decis, mult mai mic decat ce primesc Polonia și Bulgaria, nu se mai modifica. Comisia a inceput sa lucreze la un al doilea pachet de ajutor”, afirma Dacian Cioloș, dupa o discuție cu Janusz Wojciechowski, comisarul pentru Agricultura despre ajutorul acordat fermierilor romani.„Am discutat…

- „Avem azi confirmarea direct de la comisarul pentru Agricultura ca Romania va primi doar 10 milioane de euro din rezerva UE drept compensatii pentru producatorii supusi socului importurilor de cereale din Ucraina. Primim mai putini bani decat Bulgaria si Polonia, desi suntem principala ruta de tranzit…

