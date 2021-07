Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Ciolos, copresedinte USR PLUS alaturi de Dan Barna, a declarat, luni, ca va candida la conducerea formatiunii si si-a exprimat increderea ca vor exista si alte persoane care sa se inscrie in competitia pentru sefia partidului, potrivit Agerpres . „O sa candidez, o sa candidam amandoi (si Dan…

- Liberalul Florin Birta a fost reales președinte al organizației PNL Oradea. Politicianul a obținut 273 de voturi, din totalul de 283 de voturi inregistrate. Potrivit pozițiilor publice ale primarului Florin Birta, liberalii de la Oradea nu fac politica de dragul politicii. Ei se implica in dezvoltarea…

- Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a declarat la Digi24 ca ar fi nedrept sa i se ceara lui Dan Barna sa nu candideze la conducerea USR PLUS. El a facut aceasta afirmație in contextul in care Dacian Cioloș i-a propus lui Dan Barna sa nu candideze niciunul pentru șefia partidului.

- Dupa demisia din funcția de subprefect al polițistului pensionar – Rașcovici, lupta se pare ca s-a ascuțit in cadrul USR Alba. Dovada și ultimul comunicat transmis presei de Cosmina Mariș, cea care a mai candidat de 2 ori pana acum la funcția sus amintita. Conform propriilor spuse, USR-PLUS ar fi…