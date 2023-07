Dacia va lua startul la Raliul Paris Dakar! Prototipul va fi pilotat de un mare campion mondial

Stiri pe aceeasi tema

- Sebastien Loeb si pilotul spaniol Cristina Gutierrez Herrero vor incepe sa concureze pentru Dacia in 2024, in fazele de teste pentru raliul Maroc. Cele doua prototipuri, care vor fi pregatite de echipa ProDrive, ar urma sa fie dezvaluite la inceputul lui 2024.Cu Dacia, "planul este de a participa la…

- Renault anunța in 2022 o scindare, pentru a deveni mai eficienta, iar acum, grupul francez spune ca HORSE, compania care va produce motoare termice și hibride, iși incepe activitatea. O parte dintre activitațile de la Dacia vor fi transferate catre Horse, companie unde sunt acționari Renault. Geely…

- Marca tradiționala Dacia iși va imbogați paleta modelelor, dar iși lasa mai mult timp pentru o electrificare completa. In opinia șefului Denis Le Vot, "vrem sa ramanem printre ultimii care ofera inca Diesel și benzina." La sfarșitul anului va aparea noul Duster, acesta va avea un motor hibrid, dar…

- Ultimele recitaluri ale Stagiunii de marți seara din aceasta vara vor aduce pe scena salii mici a Ateneului Roman inca doi tineri muzicieni remarcabili. In serile de 6 și 13 iunie, la ora 19.00, vor evolua violonistul Luca Dumitru Amarandei (acompaniat de Catalin Raducanu) și pianistul Robert Creimerman.…

- Conform unei publicații din Napoli , Valcov s-a predat agenților de la secția de poliție locala din localitatea Portici.Valcov a parasit Romania inainte de a fi trimis la inchisoare pentru a ispași o pedeapsa de șase ani și s-ar fi stabilit in zona Milano, unde are și afaceri. dinainte de a fi condamnat…

- Alina Bica a inceput o viața noua in Italia. Fosta șefa DIICOT, condamnata in Romania, lucreaza in pizzeria partenerului ei.Alina Bica, condamnata la 4 ani de inchisoare pentru favorizarea infractorului, duce o viața liniștita in sud-estul Italiei, in localitatea Altamura, provincia Bari, regiunea…

- ​Piața mașinilor noi a crescut cu 25% in primele luni ale anului, modelele Dacia au fost pe primele cinci locuri, iar BMW și Suzuki au fost marcile cu cel mai mare avans procentual, arata datele APIA. Creșterea la mașini electrice s-a mai domolit, dupa ce 2022 a fost un an extrem de bun. In primele…

- Producatorul de autovehicule Dacia va opri producția in perioada 13-18 aprilie, interval ce cuprinde și sarbatorile de Paști, ca urmare a crizei cipurilor, a declarat, pentru Libertatea, Viorel Ungureanu, președintele sindicatului Dacia. Informația a fost prezentata inițial de catre Profit.ro și a fost…