- Producatorul auto Dacia urmeaza sa isi reia productia progresiv incepand de marti, 21 aprilie, pe baza de voluntariat, urmand ca din data de 4 mai, sa demareze activitatile ambelor uzine, Uzina Mecanica si Sasiuri si Uzina Vehicule.

- Uzina Dacia iși va relua activitatea dupa Paște, in doua etape. Administrația i-a anunțat pe angajați ca vor reveni la munca in doua tranșe, pe 21 aprilie și pe 4 mai. Astfel, pe 21 aprilie (la doua zile dupa Paște) se reia activitatea la Uzina Mecanica și Șasiuri, cu 250 de salariați, pe baza de voluntariat.…

- Dacia a luat "toate masurile sanitare de protecție in vigoare", astfel ca producatorul va "relua progresiv activitatea de fabricație derulata pe platforma industriala Dacia de la Mioveni." Incepand cu data de 21 aprilie, activitațile de producție ale celor doua uzine vor fi reluate pe baza de voluntariat.…

- Uzinele Dacia de la Mioveni reiau producția progresiv pe baza de voluntariat, la o luna dupa ce a trimis toți angajații in șomaj tehnic Producția pe plaforma industriala Dacia de la Mioveni va fi reluata progresiv, incepand cu data de 21 aprilie, la aproap o luna de cand compania și-a trimis toți angajații…

- DACIA anunța ca va relua, PROGRESIV, activitatea industriala! Muncitorii se pot intoarce VOLUNTAR la munca. “In acord cu partenerii sociali și din respect pentru protejarea și siguranța angajaților, toate masurile sanitare de protecție in vigoare, in Romania, au fost implementate pentru a relua progresiv…

- Reprezentanții Sindicatului Automobile Dacia discuta la aceasta ora cu patronatul Uzinei de la Mioveni termenii in care se va intrerupe activitatea, pentru a-i proteja pe cei 14.000 de muncitori.Este vorba despre un șomaj temporar, pana in momentul in care pandemia de coronavirus va fi domolita și lucrurile…

- Uzina Dacia din Mioveni oprește producția pana pe 5 aprilie! Peste 13.500 de angajați intra in șomaj tehnic. Ion Iordache, vicepreședintele Sindicatului Automobile Dacia, a anunțat ca uzina Dacia se inchide temporar de joi, 18 martie, pana pe 5 aprilie. Salariații vor fi platiți, conform contractului…

