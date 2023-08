Stiri pe aceeasi tema

- Prutul este un rau periculos pentru cei care nu-i cunosc tainele și se aventureaza in apele sale. Cel puțin asta arata statistica sumbra a ultimei luni, in județul Botoșani, cu patru inecați in numai zece zile. Autoritațile fac apel la populație sa evite zonele respective chiar daca este foarte cald

- In județul Botoșani sunt școli și licee unde contraperformanța la examenele naționale a devenit deja o tradiție. La aceste unitați de invațamant promovabilitatea, fie la Bacalaureat, fie la Evaluare Naționala este foarte redusa. Sunt ani in care niciun elev nu reușește sa obțina nota 5.00.

- In satul Joldești din județul Botoșani traiește un adevarat maestru al cojocariei și al confecționarii caciulilor tradiționale. Se numește Constantin Ciubotarița și a fost oficial recunoscut ca „tezaur uman viu”, mai ales ca pastreaza aceasta tradiție de cel puțin cinci generații.

- Inca un jucator pleaca de pe “Municipalul” din nordul Moldovei. FC Botoșani: Mulțumim, Ayrton Mboko! Inca un jucator pleaca de pe “Municipalul” din nordul Moldovei, a patra plecare din aceasta vara, a anunțat astazi FC Botoșani. Este vorba de fundașul dreapta belgian Ayrton Mboko, in varsta de 25 de…

- Avertizare COD GALBEN de furtuni in Botoșani, pana miercuri. Ploi, descarcari electrice, vijelii și grindina Meteorologii au emis marți dimineața o avertizare Cod Galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabila in Botoșani și alte județe din țara pana in noaptea de marți spre miercuri. …

- „Șotron”, o gradinița din județul Botoșani, are o tradiție de peste 25 de ani in aplicarea unui sistem educațional nemțesc, numit Planul Jena. Preșcolarii sunt invațați aici ce inseamna respectul, responsabilitatea, spiritul critic și de inițiativa.

- In comuna Copalau, din județul Botoșani, se afla adevarate monumente ale naturii uitate de statul roman și in pericol de dispariție. Este vorba despre vulcanii noroioși de langa padurea Buduhal, un loc aflat la granița dintre știința, magie și superstiție.