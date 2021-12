Dacia, lider de vânzări în Franța pe segmentul persoane fizice In 2021, Dacia a vandut in Franța aproape 100.000 de mașini noi clienților particulari, depașind pentru prima data atat Renault, cat și Peugeot, scrie BFM Business, citat de Mediafax. Dacia este liderul vanzarilor catre particulari in acest an, cu 99.698 de vehicule vandute pana la 20 decembrie, potrivit cifrelor furnizate de Autoways, care nu se vor schimba prea mult de aici pana la 31 decembrie. Marca romaneasca devanseaza Renault, cu 91.246 de vanzari, Peugeot, cu 87.524 de unitați, și sta de aproape doua ori mai bine decat Citroen (51.972 de inmatriculari). Citroen nu este departe de a fi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

