Stiri pe aceeasi tema

- In Europa sunt diferențe foarte mari intre numarul de stații de incarcare pentru mașini electrice, cel mai bine stand Olanda și Luxemburg și cel mai rau, Lituania și Cipru. Romania este in a doua parte a clasamentului, dar a facut progrese in ultimii ani.

- LOVITURA pentru șoferii cu mașini electrice din capitala: Gigantul IKEA a inchis stațiile de incarcare LOVITURA pentru șoferii cu mașini electrice din capitala: Gigantul IKEA a inchis stațiile de incarcare IKEA Romania, parte din INGKA Group, retailer suedez de mobila și decorațiuni interioare, a inchis…

- Mercedes-Benz Vans și Rivian planuiesc un joint-venture pentru a produce furgonete electrice intr-o fabrica din Polonia, Ungaria sau Romania in urmatorii ani, a anunțat Mercedes-Benz Vans, ceea ce a dus la o creștere de peste 5% a acțiunilor Rivian.

- In timp ce in țarile cu putere de cumparare oamenii se orienteaza catre mașini electrice cu prețuri de peste 60.000 de dolari, din India demareaza in forța, cu subvenții de la stat, industria vehiculelor pe doua și trei roți care costa doar 1.000 de dolari. Țara in care traiește o cincime din omenire…

- Companiile americane din domeniul Big Tech care primesc bani de la bugetul federal nu vor mai avea voie sa construiasca fabrici de „tehnologie avansata” pe teritoriul Chinei pentru urmatorii zece ani, a anunțat, miercuri, administrația Biden, conform CNN. Noile reguli fac parte dintr-un plan de 50 de…

- Fostul premier Adrian Nastase susține ca Romania se putea bucura de o relație privilegiata cu China, dar autoritațile de la București au sabotat totul. Nastase considera ca acest sabotaj a venit pentru a nu-i supara pe americani, dar in tot acest timp, chiar daca sunt competitori, SUA și China au…

- In orașul ungar Debrecen (Debrețin), la 90 km de Oradea, va incepe in acest an construcția unei mega-fabrici de baterii pentru mașini electrice, Investiția totala va fi de 7,3 miliarde euro, iar primul client anunțat este Mercedes. Compania care investește este CATL din China.

- Accesorii auto și jucarii contrafacute, depistate in Portul Constanța Portul Constanta. Foto: Arhiva. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Fie ca este vorba de punctele de frontiera rutiera, fie ca este vorba de Portul Constanța, anual, prin țara noastra, trec transporturi…