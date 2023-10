Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu afirma ca impozitarea pe cifra de afaceri a marilor firme nu se refera doar la multinationale, ci si la marile companii nationale care raporteaza cifre de afaceri foarte mari, dar profituri zero, conform News.ro, care citeaza declarații facute la o televiziune locale. El sustine…

- Taxarea suplimentara a bancilor cu 1% din cifra de afaceri ar urma sa se aplice incepand din 2024, dar nu se stie inca pentru ce perioada. Ministerul Finantelor, care ar vrea sa suprataxeze bancile 3 ani, nu a indicat impactul fiscal al acestei masuri, cifra vehiculata anterior fiind de 2 mld. lei.Potrivit…

- La Guvern este un draft nou de modificari fiscale-bugetare: Se renunta la „ajustorul fiscal”, care se inlocuieste cu „impozitul minim pe cifra de afaceri” a companiilor mari si a bancilor, relateaza Ziarul Financiar.Se renunta la „ajustorul fiscal”, care se inlocuieste cu „impozitul minim pe cifra…

- Routier European Transport, companie de transport cu capital integral romanesc, este unul din jucatorii mari de pe piața de transport-logistica din Romania, cu o activitate de peste 15 ani și o cifra de afaceri de peste 50 de milioane Euro, realizata in 2022. Compania are deschise filiale in Europa…

- Peste 20.000 de oameni au disparut din bilanturile firmelor de constructii in 2022. Cifra de afaceri totala a crescut insa cu 16%, pana la 163 mld. lei, anunța Ziarul Financiar. Domeniul constructiilor inregistreaza cele mai multe insolvente. In primul semestru din 2023 au apelat la aceasta…

- Formens Botoșani, LIDER ABSOLUT in topul celor mai mari producatori de haine din Romania Formens Botoșani, producatorul de costume si alte articole de imbracaminte din zona industriala a municipiului Botoșani, este lider absolut in topul celor mai mari producatori de haine din Romania. Dupa cifra de…

- Apetența clujenilor pentru produsele de tip fast-food este uriașa, trendul fiind crescator. Livrarile la domiciliu au dezvoltat extrem de mult aceasta industrie, care era limitata uneori chiar și din cauza comoditații clienților. Acum, cu o simpla comanda, un livrator iți aduce la ușa in circa 20 -…

- Cifra de afaceri din comerțul cu mașini și din servicii, in creștere in primele 5 luni ale anului.Cifra de faceri din comerțul cu cu autovehicule si motociclete a crescut in primele cinci luni ale anului, comparativ cu perioada similara din 2022, ca serie bruta, cu 16,7%, iar cifra de afaceri din…