- Piața mașinilor noi a crescut in UE in prima luna, iar Volkswagen a fost marca de pe primul loc. Dacia a avut cea mai buna clasare, locul 3, cu inmatriculari peste marca Renault și peste Skoda. Toyota a fost pe locul doi, iar Ford nu a prins top 10. Cifrele se vor schimba in urmatoarele luni, la fel…

- La 31 decembrie 2022, la nivelul județului Cluj erau inmatriculate 309.628 autoturisme, cea mai comuna marca fiind marca Volkswagen – 55.402 autoturisme, urmata de Dacia cu 44.000 de autoturisme și de Ford cu 28.458 autoturisme. Opel are 23.579 autoturisme in județ, Audi – 16.732, Skoda – 16.609, BMW…

- Dacia a incheiat anul 2022 pe locul al saptelea la nivel european, cu peste 48.000 de masini inmatriculate doar in luna decembrie, potrivit datelor Asociatiei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Marca autohtona s-a clasat astfel inaintea unor nume precum Skoda sau Peugeot. Fii la…

- Inmatricularile de mașini noi au crescut cu 7% anul trecut, ajungand la aproape 130.000 de modele. In schimb, piața de mașini la mana a doua a inregistrat o scadere puternica. Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Romania s-a situat, in 2022, la 129.328 de unitati, in crestere cu 6,7% fata…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Romania s-a situat, in 2022, la 129.328 de unitati, in crestere cu 6,7% fata de anul precedent, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Autovehiculelor (DRPCIV), citate de Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania…

- Mașinile cu propulsie hibrida sau electrica au inregistrat un avans al inmatricularilor de aproape 60%, in primele 11 luni din 2022, depașind pragul psihologic de 20% din totalul pieței. Inmatricularile de autoturisme noi au crescut cu 7% in primele 11 luni din 2022, comparativ cu perioada similara…

- Inmatricularile de autoturisme noi au crescut cu 7% in primele 11 luni din 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, autoturismele "electrificate" inregistrand un avans de 57,7% si ajungand la o cota de piata de 20,9%, conform unei analize realizate de Asociatia Producatorilor si Importatorilor…