- Pentru muzica populara romaneasca și pentru cei care i-au ascultat cantecele atația ani, Maria Ciobanu ramane un simbol al culturii și o valoarea inestimabila, in sine. Din pacate, in utima vreme au aparut zvonuri despre starea de sanatate a artistei, dar Ionuț Dolanescu s-a decis sa faca anuntul momentului…

- La 11 iulie 1934 s-a nascut creatorul de moda italian Giorgio Armani, iar in anul 1955 s-a nascut actrița Mariana Buruiana. In aceeași zi, dar in anul 1997, președintele american Bill Clinton a efectuat o vizita la București.

- De curand, Maria Dragomiroiu a avut parte de o intamplare nefericita la intoarcerea din Nurnberg, Germania, acolo unde susținuse un concert. Interpreta de muzica populara nu s-a putut intoarce in Romania, pentru ca zborul ei a fost anulat aproximativ 48 de ore.

- Cantareata de muzica populara Anuta Motofelea a fost sancționata de Administrația Parcului Național Munții Rodnei, dupa ce a filmat un clip in Poiana Narciselor, arie protejata. Interpreta nu a cerut aprobare, astfel ca acum este buna de plata.

- Emilia Ghinescu pare ca nu se mai poate opri din slabit, impresionand tot mai multe persoane cu numarul de kilograme pe care a ajuns sa il aiba la 45 de ani. Iata cum a reușit sa cantareasca atat, dar și la ce metode a apelat!

- In ediția de astazi a emisiunii noastre, invitata la dialog avem pe interpreta de muzica populara Cristina Dragan Diaconescu. Cristina Dragan Diaconescu, originara din Prisacani, județul Iași, astazi locuitor in județul Ilfov, in ediția de astazi a emisiunii noastre, ne prezinta compact-discul – Nevasta-i…

- O interpreta a trecut prin momente de coșmar dupa ce au intrat hoții pentru ea in casa. Laura Haidau și soțul ei au prins o femeie in sufrageria lor și au chemat poliția, in urma celor intamplate.