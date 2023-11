Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Sindicatului Unit TAROM (SUT) atentioneaza ca, incepand cu data de 1 decembrie, nu vor mai ridica niciun avion de la sol, daca nu va fi exceptata compania de la prevederile Legii 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare."In situatia in care TAROM nu va fi exceptata de la prevederile…

- 5.000 de oameni sunt așteptați sa protesteze, joi, in fata Guvernului, chiar in ziua in care este programata și ședința Executivului. Sindicaliștii au ieșit in strada, nemulțumiți de noua Lege a Pensiilor și fața de unele masuri din ordonanța creșterilor de taxe. Aceștia spun ca eliminarea unor excepții…

- Dupa cum preciza Premierul, imediat dupa acest moment exista cadrul legal pentru ca toate ministerele, agentiile si companiile de stat sa faca propunerile de reorganizare in vederea diminuarii cheltuielilor. Ieri au fost stabilite si noile valori pentru salariile minime din constructii – 4.582 lei –…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, a informat Administratia Prezidentiala. Pe 26 septembrie, Guvernul si-a angajat raspunderea pe acest pachet de masuri.…

- Unda verde la austeritate: Legea privind masurile fiscale promulgata de președintele Iohannis Unda verde la austeritate: Legea privind masurile fiscale promulgata de președintele Iohannis In cursul zilei de joi, 26 octombrie 2023, presedintele Klaus Iohannis a promulgat Legea privind noile masuri fiscal-bugetare,…

- Președintele Romaniei, Klaur Iohannis, a semnat decretul de promulgare a legii prin care vor fi crescute o parte din taxele și impozitele, dar prin care se incearca și reducerea cheltuieli bugetare.

- Curtea Constitutionala dezbate miercuri sesizarea Opoziției pe legea privind unele masuri fiscal-bugetare, act normativ pentru care Guvernul si-a asumat raspunderea in Parlament. Deficiențele acesteia au fost subliniate atat de unele instituții, cat și de foști judecatori CCR.

- Premierul Marcel Ciolacu a discutat, luni dimineața, cu ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, și ministrul Justiției, Catalin Predoiu, pentru o ultima analiza a masurilor de reducere a deficitului fiscal care ar urma sa fie aprobate in ședința de guvern de astazi.