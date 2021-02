Stiri pe aceeasi tema

- Mii de locuitori ai capitalei chineze Beijing stau la coada pentru a fi vaccinati impotriva COVID-19 inainte de Noul An chinezesc, de pe 12 februarie. Festivitatile provoaca cea mai mare migratie din intreaga lume, milioane de chinezi parasind marile orase pentru a-si vizita familiile. Autoritatile…

- Trei foști directori ai unei instituții financiare au fost trimiși in judecata de DNA intr-un dosar in care prejudiciul este de peste 16 milioane de euro. In același dosar de delapidare sunt judecați și doi reprezentanți ai unor firme. Citește și: Inedit - Alina Gorghiu ii cere explicații…

- Peste 20 de angajati ai unor societati private au fost trimisi in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia pentru inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata.

- Primarul comunei Ramet din Alba si o angajata a institutiei au fost trimisi in judecata de procurori DNA pentru fapte de coruptie. Dosarul a fost inregistrat la Tribunalul Alba marti, 15 decembrie 2020. Inculpati sunt primarul Vasile Raica (PSD) si Daniela Gligor, iar parte civila este Agentia de Plati…

- Primarul localitații Rameț, Vasile Raica (PSD Alba), a fost trimis in judecata pentru infracțiuni de corupție. Dosarul a fost inregistrat pe rolul Tribunalului Alba, in data de 15 decembrie, insa momentan nu a primit un prim termen de juedcata. Pe langa Vasile Raica a fost trimisa in judecata și Gligor…

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu a declarat ca a vazut in declarațiile facute de Marcel Ciolacu un „soi de nota diseperata” și considera ca este „un PSD care simte nevoia sa fie bagat in seama”. „Am vazut declarațiile domnului Marcel Ciolacu . In afara de limbajul colorat, tipic pentru dansul, doamna Firea…

- Austria ia masuri mult mai ferme impotriva terorismului. Cancelarul Sebastian Kurz a anunțat ca guvernul sau intenționeaza sa permita instanțelor sa ii inchida pe cei acuzați de fapte de terorism pe termen nelimitat, transmite digi24.ro.