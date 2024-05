Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta imagine este mașina in care a urcat fata de 19 ani pe o strada din Orhei, inainte de dispariție. Potrivit camerelor de monitorizare a traficului, idividul a fost surprins cu o tanara care ar putea fi martor important pe caz. Poliția roaga persoana din imagine sa contacteze imediat oamenii…

- O tanara din București, Alina, in varsta de 47 de ani, a disparut misterios in timpul unei vacanțe in stațiunea Sinaia. Cazata la o pensiune locala, Alina Barbalata a plecat pentru a explora peisajele montane, dar nu s-a mai intors la unitatea de cazare. Apropiații sunt ingrijorați și fac un apel catre…

- VIDEO: David, baiețelul de 12 ani din Lunca, a fost gasit TEAFAR de polițiști Zeci de polițiști au rascolit comuna Lunca in incercare de a gasi copilul de 12 ani disparut de acasa și care parca intrase in pamant. Daca l-ați vazut sunați la 112. Un micuț de 12 ani din Lunca a disparut de acasa și este…

- Un baiat de 9 ani a plecat de acasa și nu a mai revenit. Acum e cautat de poliție. La data de 4 aprilie a.c., Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre la faptul ca AJTAI MARIUS-CRISTIAN, in varsta de 9 ani, din municipiul Cluj-Napoca a plecat de la locuința din municipiul Cluj-Napoca,…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a ajuns la capatul rabdarii cu cazul lui Dan Ilie Morega, care tocmai ce s-a ales cu al 7-lea dosar penal dupa ce a fost surprins conducand un autoturism fara permis. Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a ajuns la capatul rabdarii cu cazul lui Dan Ilie Morega…

- „Era un lup mare”. Descult si ud pana la piele, aproape inghetat, așa a fost gasit copilul de 2 ani, disparut la Tudora. Baietelul de doi ani din Botosani a fost gasit teafar dupa 25 de ore de cautari! Copilul a mers mai bine de patru kilometri prin padure si a stat intreaga noapte printre salbaticiuni.…

- Poliția cere ajutorul cetațenilor pentru a gasi un barbat de 71 de ani din orașul Singerei care, la 23 decembrie 2023, a plecat de la domiciliu și pana la moment nu se cunoaște locul aflarii sale.

- O femeie din Galați și-a lasat baiatul la spital, dupa ce a fost sa-și viziteze fiica internata acolo. Poliția o cauta acum, dupa ce mama a disparut și concubinul ei a anunțat autoritațile, relateaza cotidianul local Viața Libera.Mama are 39 de ani și concubinul ei a sunat la 112 sambata dupa-amiaza,…