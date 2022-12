Stiri pe aceeasi tema

- ISU Cluj intervine in aceste momente la un accident rutier grav, petrecut pe DN 1, intre localitațile Șaula și Izvoru Crișului. Din primele informații, un barbat primește ingrijiri medicale din partea echipajului SAJ, in timp ce pompierii lucreaza pentru descarcerarea unei femei de aproximativ 59 de…

- Poate nu te-ai gandit niciodata in profunzime la tematica schimbarilor existente in ziua de astazi. Fie pentru ca ești, in mare masura, conștient de faptul ca astazi, din multe puncte de vedere, este mai bine decat a fost acum cațiva zeci de ani, nu ai stat niciodata sa te gandești și sa analizezi in…

- Cristina Cioran s-a desparțit de tatal fetiței sale, iar la scurt timp Alex Dobrescu s-a afișat cu alta femeie. Fosta prezentatoare TV nu mai are de gand sa se impace cu fostul iubit. Cristina Cioran trece printr-o perioada grea, dupa ce s-a desparțit de Alex Dobrescu. Vedeta a devenit mama in urma…

- O femeie a supraviețuit in mod excepțional la 12 tumori, dintre care cel puțin cinci au fost maligne. Acum are 36 de ani. Viața sa excepționala face obiectul unui studiu publicat in revista „Science Advances”.

- Prim-ministrul Giorgia Meloni a promis marti ca Italia va ramane o "partenera de incredere" a NATO pentru sustinerea Ucrainei in fata agresiunii Rusiei, transmit AFP, ANSA si Reuters, preluate de Agerpres.

- Toata lumea iși creeaza scenarii, nu? Acesta este un mecanism de aparare pe care, de-a lungul timpului, ni l-am dezvoltat pentru evita posibile situații neplacute in care ne-am putea afla. Cu toate acestea, foarte puține dintre scenariile respective devin cu adevarat viabile. De altfel, este foarte…

- Grav accident la Campulung la Tisa. Ieri, 15 octombrie, la ora 13:22, polițiștii Secției 6 Sarasau au intervenit la un accident rutier produs pe D.N.19 intre localitațile Sarasau și Campulung la Tisa. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca, un barbat de 69 ani din Sighetu Marmației, in timp…