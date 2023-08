Razvan Botezatu, fost prezentator TV, și-a deschis un magazin second hand elegant, in Eforie Sud. ”Da-ți cu reveneala” e numele, iar vara asta face furori pe litoral. Incercand sa realizez un material despre viața second hand a romanilor, care a devenit noul trend, de cand buzunarele s-au cam golit, iar a fi eco e aproape o obligație, am descoperit ”Da-ți cu reveneala!”, un magazin de haine second hand care ii aparține lui Razvan Botezatu. Fostul prezentator al Antenei Stars și-a deschis magazinul anul trecut, in noiembrie, undeva pe Bd. Republicii din Eforie Sud. Nu strambați din nas ca e sh,…