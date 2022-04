Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a recunoscut, luni, independența a doua „republici” din estul Ucrainei, pentru ca imediat Statele Unite ale Americii sa decida impunerea de sancțiuni financiare Rusiei și altor țari occidentale care ii vor urma exemplul. La o reuniune de urgența a Consiliului de Securitate al ONU privind Ucraina,…

- Ayan, fiul Mihaelei Radulescu, are 17 ani și locuiește singur in Statele Unite ale Americii. Tanarul a luat decizia de a studia in America, iar parinții sai i-au respectat decizia. Vedeta iși viziteaza fiul de fiecare data cand are ocazia. Baiatul Mihaela Radulescu a fost de multe ori asemanat ca cu…

- Statele Unite ale Americii au trimis deja cei 1.000 de soldați in Romania. Contingentul face parte din cadrul detașamentului de forțe intrunite, constituit de Regimentul 2 Cavalerie al Forțelor Terestre ale SUA, și va purta numele de Task Force (TF) Cougar. Oficialii americani și romani au anunțat deja…

- Statele Unite si Germania „actioneaza concertat” în fata „agresiunii” Rusiei în Europa, a spus Joe Biden luni, când l-a primit pentru prima data la Casa Alba pe cancelarul german Olaf Scholz, potrivit AFP.Germania este „unul dintre cei mai apropiați…

- Dr. Costel Atanasiu, cercetator virusolog in Statele Unite ale Americii, sustine ca cel putin 90% dintre suplimentele vandute in farmacii sunt apa de ploaie. „Singurele suplimente pe care trebuie sa le luati sunt vitaminele si unele minerale”, afirma medicul.

- T-Mobile US a trimis o nota interna, pe blogul companiei, prin care iși avertizeaza angajații ca vor fi disponibilizați in cazul in care nu se vaccineaza cu prima doza, pana pe 2 aprilie. Aceștia vor fi inițial plasați in concediu fara plata, incepand cu 21 februarie, daca nu prezinta o dovada de vaccinare,…

- Un sondaj releva țara in care romanii au cea mai mare incredere, iar surpriza este ca Statele Unite ale Americii nu se afla pe primul loc, așa cum era de așteptat. Romanii iși pun mai degraba increderea intr-o țara europeana, dar și an instituții precum NATO și UE, conform unui sondaj recent. Ce țara…

- Statele Unite ale Americii au raportat luni 1,35 de milioane de noi infectari cu coronavirus, potrivit unei centralizari Reuters, cel mai mare bilanț zilnic inregistrat de vreo țara in pandemie, in condițiile in care raspandirea variantei Omicron nu da semne de incetinire.