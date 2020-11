Cuvintele anului 2020: „lockdown”, „BLM” și „QAnon” Anul 2020 a fost marcat de mai multe momente și evenimente care vor ramane in istorie. Editorii dictionarului Oxford lanseaza anul acesta o premiera și scot pe piața un raport lignvistic numit „Cuvintele unui an fara precedent” care inglobeaza mai multe expresii și cuvinte foarte folosite anul acesta. Pana in prezent Oxford stabilea anual un singur cuvat sau o expresie care definesc ultimele 12 luni. „In fiecare an, Oxford desemneaza pe baza datelor de utilizare Cuvantul Anului, care reflecta, intr-un cuvant sau o sintagma, etosul, starea de spirit sau preocuparile din ultimele 12 luni”, a precizat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Editorii celei mai cuprinzatoare lucrari lexicografice a limbii engleze, dictionarul Oxford, nu au reusit sa se limiteze la un singur cuvant care sa fie desemnat cuvantului anului 2020, ci au ales mai multe sintagme, informeaza DPA, preluata de Agerpres.

