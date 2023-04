Cuvântul „Pele” ar putea fi introdus în dicționarul din Brazilia. Ce semnificație ar avea numele fostului mare fotbalist Numele lui Pele trebuie sa fie introdus in dictionar ca adjectiv care semnifica “grandoare”, “inegalabil” si “unic”, este campania lansata de Fundatia care ii poarta numele fostului mare fotbalist, susținuta de presa din Brazilia, relateaza RMC Sport, citata de News.ro . „Pele. [Adjectiv] 1. cel mai mare dintre toti. 2. referinta de maretie 3. inegalabil. 4. sinonim cu excelenta 5. unic” este definitia propusa de fundatia „Pele”. Persoanele din Brazilia care sunt de acord ca Pele sa fie eternizat ca adjectiv in dictionar pot accesa un site pe care se strang semnaturi. De asemenea, campania este… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

