- Dezastrul natural a luat viața a cel puțin 19 persoane, iar cel putin 772 de persoane au fost ranite, in timp ce echipele de salvare incearca sa-i salveze pe cei aflați sub daramaturi. Cutremurul a fost resimțit in Siria și Irak, dar, de asemenea, in Liban și Israel.

- Cel putin 21 persoane au murit, peste o mie au fost ranite si mai multe cladiri s-au prabusit vineri seara in urma unui puternic seism produs in estul Turciei. Cutremurul a avut magnitudinea de 6,7 pe scara Richter și a fost urmat de mai multe replici. Numarul victimelor ar putea creste, deoarece mai…

- Imagini teribile vin din Turcia, unde 22 de oameni au murit si peste o mie au fost raniti intr-un cutremur devastator de 6.8 grade pe scara Richter. Sunt cel putin 30 de oameni in viata sub daramaturi, iar echipele de salvare depun eforturi uriase pentru a-i scoate teferi.

- Un cutremur cu magnitudinea la 6,7 a avut loc aseara in Turcia. Potrivit presei straine, patru persoane au murit dupa ce mai multe cladiri s-au prabușit.Momentul in care s-a produs cutremurul a fost surprins de camerele de supraveghere.CITEȘTE ȘI: Cutremur PUTERNIC in Turcia.

- In ziua de 24 Ianuarie 2020 la ora 19:55:16 (ora locala a Romaniei) s-a produs in Turcia un cutremur cu magnitudinea ml 6.6, la adancimea de 10 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 31km S de Elazig, 70km N de Siverek, 82km E de Malatya, 99km NV de Diyarbakir, 110km NE…

- Doua cutremure de magnitudine 5.7 si 4.5 au avut loc, in aceasta noapte, in Vestul Turciei.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului "in ziua de 22 ianuarie 2020 la ora 21:22:17 ora locala a Romaniei s a produs in Turcia un cutremur cu magnitudinea ml 5.7, la adancimea…

- Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 57km NE de Manisa, 68km S de Balikesir, 89km NE de Izmir, 93km NE de Karabaglar, 132km N de Aydin, 146km V de Usak, 168km SV de Bursa, 175km NV de Merkezefendi, 180km NV de Denizli, 194km V de Kutahya", a notat infp.ro, cu referire la primul…

- Albania iși plange viețile rapite de cutremurul de 6,4 grade produs marți dimineața, in orașul Durres. Printre victime se numara și viitoarea nora a premierului. Salvatorii au gasit-o sub daramaturi, inconjurata de intreaga ei familie.