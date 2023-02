Stiri pe aceeasi tema

- In Antakya, oraș din sud-estul Turciei, nu mai este loc in cimitire pentru ingroparea celor peste 36.000 de morți in urma cutremurului de saptamana trecuta și incep sa apara gropile comune. Așa ca, in Antakya, unul dintre orașele cele mai grav afectate de cutremurul din 6 februarie, au inceput sa se…

- Cutremurul din 6 februarie a șters in doua minute paisprezece secole de istorie in Antakya, cunoscuta ca leagan al civilizațiilor in antichitate. Moscheea Habib-i Neccar, considerata a fi cea mai veche din Turcia, este complet distrusa. Cupola s-a prabușit cu totul, iar sala de rugaciune este acum un…

- Turla cupolei Habib-i Neccar, cea mai veche moschee din Turcia, este prabusita deasupra molozului care acopera sala de rugaciune. In Antakya, Antiohia antichitatii grecesti, care a devenit un oras martir al mostenirii turcesti, paisprezece secole de istorie au fost sterse de cutremurul care a ucis…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, transmite populației sa nu intre in panica dupa cutremurul din Gorj cu o magnitudinea 5,2, despre care spune ca nu poate avea legatura cu cele din Turcia „Nu avem informații referitoare la vreun impact al acestui cutremur. Pana acum nu…

- Au explodat cererile de asigurari pentru locuințe dupa cutremurul din Turcia. In ultimele doua zile, mii de romani au facut solicitari pentru politele obligatorii si facultative. Datele arata ca patru din cinci familii nu au in acest moment o plasa de siguranta daca locuinta este avariata sau distrusa…

- Cutremurul cu magnitudinea 7,8 care s-a produs luni in Turcia a fost inregistrat ca fiind „cel mai grav” cutremur de mica adancime din secolul al XXI-lea, a declarat seismologul japonez Shinji Toda pentru agentia turca Anadolu, citata de Agerpres. Citește și: Cum poți supraviețui unui cutremur Seismul…

- Romania trimite o echipa RO-USAR, personal specializat de intervenție in situații de criza din cadrul IGSU, in Turcia, țara puternic afectata de cutremurul de noaptea trecuta, potrivit unei decizii CNSU.