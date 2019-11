Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de suprafata de 5,4 grade a avut loc luni in sud-estul Frantei, fiind simtit puternic pe plan regional, informeaza presa franceza, conform Mediafax.Cutremurul de 5,4 grade s-a produs in jurul pranzului in zona Montelimar (Drome), anunta Biroul Central de Seismologie din Franta…

- Cel puțin patru persoane au murit, iar alte 70 au fost ranite in urma unui cutremur de 5,8 grade pe scara Richter, care a afectat vineri dimineața regiunea de nord-vest a Iranului, relateaza Reuters.Citește și: EXCLUSIV - Reorganizarea guvernului Ludovic Orban: noile superministere inființate…

- Odata cu taifunul din Japonia, au aparut si ploi torențiale și inundatii care afecteza portiuni mari din tara. Taifunul Hagibis a ajuns pe insula principala a Japoniei cu puțin inainte de ora...

- CUTREMUR PUTERNIC: sunt cel putin 20 de morti, inclusiv un bebelus si peste 100 de raniti si 2000 de persoane evacuate Cel putin 20 de persoane, intre care si un bebelus, si-au pierdut viata si alte 100 au fost ranite in Indonezia, in urma unui seism cu magnitudinea 6,5 produs joi in Insulele Moluce,…

- Cel mai puternic cutremur din Albania, in ultimii 30 de ani, a fost inregistrat, sambata dupa-amiaza, cu magnitudinea de 5,6 grade pe scara Richter, urmat de mai multe replici puternice. Peste o suta de oameni au fost raniti si numeroase cladiri au fost avariate.