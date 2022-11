Stiri pe aceeasi tema

- S-a cutremurat pamantul, joi dimineața, in Romania! Cutremurul, unul semnificativ, a avut peste 5 grade pe scara Richter, s-a produs in zona seismica Vrancea, fiind simțit și in Capitala. Din cate reiese din cele mai recente informații facute publice pe site-ul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare…

- Cutremur, joi dimineata in Romania. Seismul s-a inregistrat la ora 06:50, in zona seismica Vrancea si a avut o magnitudine de 5,4 pe scara Richter. Cutremurul inregistrat joi dimineața a fost cel mai puternic din ultimii doi ani din Romania. „In ziua de 03.11.2022, 06:50:27 (ora Romaniei), s-a produs…

- Un puternic cutremur de pamant s-a produs joi dimineața, la ora 6:50, in sona seismica Vrancea, la adancimea de 168 de kilometri. Potrivit primelor estimari, seismul a avut 5,5 grade pe scara Richter. Cutremurul s-a produs la 57km E de Brasov, 75km N de Ploiesti, 117km SV de Bacau, 130km N de Bucuresti,…

- Cutremur de 5,2 grade pe scara Richter, in Romania. A fost resimțit puternic in București și alte orașe Un cutremur destul de puternic, de 5,5 grade pe scara Richter, revizuit ulterior la 5,2, a fost inregistrat in Romania, joi dimineața, la 06:50, anunța Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare…

- Un alt cutremur a fost inregistrat in Romania, in aceasta dimineața, 19 octombrie 2022. Seismul s-a produs in zona seismica Vrancea, miercuri dimineața, in jurul orei 4. A fost resimțit in mai multe orașe din țara.

- Patru cutremure cu magnitudini mici au fost inregistrate intr-o singura zi in Romania, potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului. Primul seism, cu magnitudinea 3,2 pe Richter, s-a inregistrat sambata noapte, puțin dupa ora 2.00, in județul Vrancea. Cutremurul a avut loc la o adancime de…

- Siguranța ultimelor trei zile a fost umbrita de teroarea cutremurelor, astfel ca, in decurs de cateva ore, au avut loc trei seisme de peste 4 grade pe scara Richter. In urma cu puțin timp, la ora locala 5:50, Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anunțat ca…

- In ziua de 11 Septembrie 2022, la ora 07:41:39 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.4, la adancimea de 115km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 85km S de Bacau, 95km E de Brasov, 103km V de Galati, 108km NV de…