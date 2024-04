Cutremurele nu se mai termină pe Insula Taiwan Insula Taiwan a fost zguduita in aceasta dimineața de zeci de cutremure care, potrivit autoritatilor, nu au provocat victime, dar au facut cladirile sa se clatine. Cel mai puternic seism matinal a avut o magnitudine de 6,1 magnitudine, urmat citeva minute mai tirziu de un cutremur de 6 baluri. Agentia centrala de meteorologie din Taipei a estimat aca acestea au fost replici ale cutremurului Citeste articolul mai departe pe noi.md…

