Cutremur violent la granita in Iran. La numai 10 kilometri adancime. Populatie panicata

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anuntat, miercuri, ca s-a produs un cutremur cu magnitudinea 4.2 pe scara Richter, in judetul Vrancea. Seismul a avut loc la ora 17:52:44, la o adancime de 140 de kilometri. Potrivit INCDFP, cutremurul s-a produs in apropierea…

- Un cutremur de 2,2 pe scara Richter s-a produs in judetul Gorj. Seismul a avut loc la ora 20.22, la o adancime de 7 kilometri. Orasele cele mai apropiate de epicentrul cutremurului sunt Targu-Jiu (20km), Rovinari (20km), Uricani (22km), Lupeni (28km) si Bumbesti-Jiu (31km). Cel mai…

- Potrivit Institutului Național de Fizica Pamantului (INFP), doua cutremure s-au produs azi noapte in Romania. Primul cutremur s-a produs la 00.57, in județul Buzau, cu magnitudine 2,4 pe scara Richter, la o adancime de 125 de kilometri. Al doilea seism s-a produs in Vrancea, la o adancime 108 kilometri…

- Un cutremur cu magnitudinea 2,7 pe scara Richter a avut loc, joi dimineața, in judetul Vrancea, seismul fiind inregistrat la ora 4.05, anunta Institutul National de Fizica Pamantului (INFP). Un alt seism, cu magnitudine 2,4 pe scara Richter, s-a produs in județul Buzau (news.ro).Seismul din…

- Un cutremur a avut loc, in noaptea dintre joi spre vineri, in județul Vrancea. Seismul s-a produs in jurul orei 01.17, informeaza Institutul Național pentru Fizica Pamantului. Ce este bizar este faptul ca acesta a avut loc la o adancime relativ mica, de 71 kilometri, cel puțin comparativ cu obișnuitele…

- Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anuntat, marti, ca la ora 17:16:52 s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 3 grade, in judetul Buzau. Seismul a avut loc la o adancime de 140 de kilometri. Acesta este al doilea cutremur inregistrat marti in Buzau, in…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade s-a produs, marti, in judetul Buzau, la o adancime de 170 de kilometri. Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) anunta ca seismul a avut loc la ora 16.31.Potrivit INCDFP, un cutremul s-a produs, marti dupa-amiaza,…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 s-a produs miercuri dimineata, in judetul Buzau, fiind al doilea seism inregistrat in mai putin de douasprezece ore. Seismul a avut loc la ora 5.56. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anuntat initial ca seismul a avut magnitudinea…