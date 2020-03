Cutremur violent, în Rusia: 4,7 grade Un cutremur de 4,7 grade s-a produs, duminica, in regiunea Caucaz, Rusia. Potrivit INFP, seismul a avut loc la ora 7:36, ora Romaniei, la o adancime de 50 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 52 km V de Novorossiysk, 149 km V de Krasnodar, 237 km E de Simferopol, 248 km NV de Sochi, 257 km S de Mariupol, 264 km SE de Melitopol, 285 km E de Sevastopol. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

