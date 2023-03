Stiri pe aceeasi tema

- "In ziua de 12.03.2023, 14:15:08 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 3.7, la adancimea de 15 km.Cutremurul s-a produs la 14km N de Targu Jiu, 68km S de Hunedoara, 75km NE de Drobeta-Turnu Severin, 82km S de Deva, 90km V de Ramnicu Valcea", a comunicat Institutul…

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a transmis ca un nou cutremur s-a produs sambata, 11 martie, in jurul orei 16:17:05. Seismul a avut loc in zona Olteniei, Gorj, și a avut o magntitudine de 3.6 grade pe scara Richter și s-a produs la o adancime de 15 kilometri.…

- Sase cutremure s-au inregistrat in zona Gorj noaptea trecuta si in aceasta dimineata, fiind noi replici ale cutremurului de marti care a avut o magnitudine de 5,7. Cel mai puternic a avut o magnitudine de 4,2, conform datelor Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP),…

- Marți, 14 februarie, un nou cutremur a avut loc in regiunea Oltenia, cu magnitudinea de 5,7 potrivit Centrului European de Seismologie (EMSC) . Este a doua zi consecutiva cu seism in zona Olteniei. Cutremurul a avut loc la 8 km nord-vest de Targu-Jiu și 70 km nord-est de Drobeta-Turnu Severin, scrie…

- Seismul s-a produs la o adancime de 15 km, in apropiere de Targu Jiu si s-a simțit la Craiova, Sibiu, Hunedoara, Timișoara și Drobeta Turnu Severin.Mai mulți locatari au postat in mediul online imagini cu scara blocului in care locuiesc crapata de la cutremur. Oamenii se tem ca in cazul unui seism mai…

- Un cutremur semnificativ cu magnitudinea de 5,2 pe Richter s-a produs, astazi, la ora locala 16:58, in Oltenia, judetul Gorj, potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a inregistrat la o adancime de 15 kilometri si a fost localizat la 102 km…