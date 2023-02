Cutremur puternic lângă Gaziantep: Zura și Tora sunt gata să-i sprijine pe turci! Departamentul pentru Situații de Urgența anunța ca statul roman trimite in Turcia o echipa RO-USAR, personal specializat de intervenție in astfel de situații din cadrul IGSU. Din echipa fac parte și cațeii Zura și Tora. Cațeii Zura și Tora de la Clubul Cainilor Utilitari vor zbura in Turcia pentru a sprijini misiunea de identificare și salvare dupa cutremurul violent ce a avut loc in aceasta dimineața. Ei sunt dresați sa intervina in zone calamitate: cutremure, avalanșe etc. ”In baza protocolului de intervenție comun semnat intre Departamentul pentru Situații de Urgența, prin Inspectoratul General… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

