Stiri pe aceeasi tema

- Un puternic cutremur cu o magnitudine de 6,8 a zguduit estul Turciei, vineri la ora locala 20.55. Ultimele informatii arata ca exista cel putin 15 morti si peste 270 de raniti. Cel putin zece cladiri s-au prabusit in urma seismului.

- Un puternic cutremur cu o magnitudine de 6,8 a zguduit estul Turciei, vineri la ora locala 20.55. Ultiimele informatii arata ca exista cel putin sase morti, 200 de raniti si cel putin zece cladiri s-au prabusit.

- Un cutremur puternic de magnitudine 6,4 a zguduit Albania marti. Avand epicentrul in apropiere de capitala Tirana, acesta este cel mai puternic seism produs in tara in ultimii 20 de ani, si al doilea din ultimele doua luni. Potrivit ultimului bilant disponibil, s-ar fi inregistrat cel putin 11 morti…

- Un cutremur puternic de magnitudine 6,4 a zguduit Albania marti. Avand epicentrul in apropiere de capitala Tirana, acesta este cel mai puternic seism produs in tara in ultimii 20 de ani, si al doilea din ultimele doua luni. Potrivit primelor informatii s-ar fi inregistrat cel putin sase morti si peste…

- Un cutremur puternic de magnitudine 6,4 a zguduit Albania marti. Avand epicentrul in apropiere de capitala Tirana, acesta este cel mai puternic seism produs in tara in ultimii 20 de ani, si al doilea din ultimele doua luni. Potrivit primelor informatii s-ar fi inregistrat cel putin cinci morti si peste…

- Un cutremur puternic de magnitudine 6,4 a zguduit Albania marti. Avand epicentrul in apropiere de capitala Tirana, acesta este cel mai puternic seism produs in tara in ultimii 20 de ani, si al doilea din ultimele doua luni. Potrivit primelor informatii s-ar fi inregistrat cel putin sase morti si peste…

- Un cutremur puternic de magnitudine 6,4 a zguduit Albania marti. Avand epicentrul in apropiere de capitala Tirana, acesta este cel mai puternic seism produs in tara in ultimii 20 de ani, si al doilea din ultimele doua luni. Potrivit primelor informatii s-ar fi inregistrat trei morti si 150 de raniti.

- Cel puțin patru persoane au murit, iar alte 70 au fost ranite in urma unui cutremur de 5,8 grade pe scara Richter, care a afectat vineri dimineața regiunea de nord-vest a Iranului, relateaza Reuters.Citește și: EXCLUSIV - Reorganizarea guvernului Ludovic Orban: noile superministere inființate…