Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,9 s-a produs joi dupa-amiaza in apropiere de granita Californiei cu Nevada si a fost resimtit in special in orasul Sacramento, nefiind semnalate daune, relateaza AFP. Potrivit Institutului american de geofizica (USGS), cutremurul a avut loc in nordul Californiei, la…

- Maramureșenii din 12 comune sunt așteptați din 5 iulie la caravana de depistare activa a tuberculozei – Screening TB pusa la dispoziție prin cel mai amplu proiect de acest fel derulat cu foduri europene de Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” din București. Sunt vizate comunele: Campulung…

- Traficul rutier a fost oprit pe ambele sensuri ale drumului ce leaga Reșița și Bocșa (DN 58B), marți seara, in jurul orei 20,00, pentru aproximativ 30 de minute, pentru a se efectua cercetarea la fața locului... The post Accident pe un drum național din Banat. Trei victime, trafic blocat appeared first…

- Imaginile cu o adolescenta care sare asupra unei ursoaice, ca sa-și salveze cainii, in California, au devenit virale, dupa ce fata a pus pe fuga animalul salbatic, relateaza AFP . Hailey Morinico nu a ezitat, atunci cand a vazut un urs mare care se confrunta cu cainii familiei, de pe un zid din curtea…

- Traficul rutier este blocat in totalitate joi incepand cu ora 12.30 pe DN 1A, la ieșirea din localitatea Blejoi spre Boldești Scaeni din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, o duba și un TIR.ISU anunța ca in total 9 persoane se aflau in cele patru mașini implicate in…

- S-a zguduit zona Vrancea azi noapte. Un cutremur cu magnitudinea 4,7 pe scara Richter s-a produs la jumatate de ora dupa miezul nopții in zona seismica Vrancea, Buzau. Potrivit Institutului pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc la adancimea de 128 de kilometri. Seismul s-a resimtit si in Capitala.…

- Update. Serviciile de urgența au anunțat ca 13 persoane și-au pierdut viața in urma accidentului. Doi copii sunt in continuare in stare grava și au fost transportați cu elicopterul la spital. Telecabina de pe linia Stresa-Mottarone s-a prabușit. Conform primelor informații provenite de la locul accidentului,…

- O ambarcatiune supraaglomerata transportand foarte probabil imigranti ilegali a naufragiat duminica pe coastele Californiei, langa frontiera mexicana. 3 oameni au murit și alți 27 au fost raniti, potrivit autoritatilor locale, relateaza AFP, citata de Agerpres.