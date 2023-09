Cutremur puternic în Maroc, au murit aproape 300 de oameni Un cutremur puternic a lovit Marocul, ucigand cel puțin 296 de persoane. Seismul, care a avut o magnitudine de 7,2 pe scara Richter, s-a produs vineri seara tarziu la aproximativ 70 de kilometri de Marrakech. Majoritatea deceselor au avut loc in zonele montane greu accesibile, unde multe cladiri sunt construite din materiale fragile. Ministerul de […] Articolul Cutremur puternic in Maroc, au murit aproape 300 de oameni a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

