Cutremur puternic, în judeţul Arad. Ce magnitudine a avut și în ce mari orașe s-a resimțit Marți seara, in județul Arad, s-a produs un nou cutremur. Institutul pentru Fizica Pamantului anunța ca seismul a avut 5.3 grade pe scara Richer și a fost resimțit in mai multe orașe din țara. IGSU precizeaza ca, pana in prezent, au fost primite sase apeluri la 112 (4 in judetul Arad si cate unul in Salaj si Maramures) privind desprinderea unor elemente de constructie. „Pana la acest moment, au fost primite 6 apeluri la 112 (4 in judetul Arad, 1 in judetul Salaj si 1 in judetul Maramures) care semnalau desprinderea unor elemente de constructie de pe imobile ori deplasarea mobilierului in locuinta.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

