Stiri pe aceeasi tema

- Cutremurul s-a produs la ora locala 23.39 (ora 17.39, ora Romaniei), in nord-vestul regiunii autonome uygure Xinjiang. Acesta este ultimul eveniment dintr-o activitate seismica foarte activa in regiune in ultima luna, cand a fost inregistrat un cutremur mult mai mare, de 6,4. Regiunea unde…

- CUTREMURUL s-a produs la ora 20h15min UTC (ora locala 21h15min). Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul miscarii seismice a fost localizat la 27 km Nord-Vest de Tirana. Cutremurul s-a produs la adancimea de 10 km si a avut magnitudinea mb de 5,1 grade. Seismul…

- UPDATE – Un puternic seism, cu magnitudinea de 7,7 grade pe scara Richter, s-a produs marti in vestul Marii Caraibelor. Cutremurul s-a produs la o adancime de 10 km si a avut epicentrul intre Jamaica, Cuba si Insulele Cayman. Potrivit informatiilor, nu s-au inregistrat victime omenesti si pagube materiale…

- Un puternic cutremur cu magnitudinea 7,7 a lovit sudul Cubei marți, declanșând o avertizare de tsunami pentru Cuba, Jamaica și Insulele Cayman, a anunțat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite, scrie Reuters. Cutremurul, inițial raportat cu o magnitudine de 7,3, a avut centurl…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs, sambata seara, in județul Buzau, anunța Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, potrivit MEDIAFAX.Potrivit INCDFP, cutremurul a avut loc la ora 18.49, in județul Buzau. Opt morți și tot…

- Doua cutremure de magnitudine 5.7 si 4.5 au avut loc, in aceasta noapte, in Vestul Turciei.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului "in ziua de 22 ianuarie 2020 la ora 21:22:17 ora locala a Romaniei s a produs in Turcia un cutremur cu magnitudinea ml 5.7, la adancimea…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,2 grade pe scara Richter s-a produs, duminica, în Indonezia. Cutremur mare, duminica, în Indonezia. Potrivit INFP, un seism cu magnitudinea 6,2 grade pe scara Richter s-a produs, duminica, la ora 18:58, ora locala a României, în…

- Doua seisme puternice, cu magnitudinea de 6 si 5,8 grade, s-au produs, marti, în centrul Columbiei, a informat Institutul american de geofizica (USGS). Epicentrele celor doua seisme au fost localizate la foarte mica distanta unul de celalalt, la circa 50 km sud de capitala Bogota.…