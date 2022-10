Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 5,1 s-a produs duminica in Golful Corint, in centrul Greciei. Pana in prezent, nu au fost raportate pagube sau victime, au anunțat autoritațile elene, relateaza Reuters, potrivit mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Un cutremur submarin cu magnitudinea de 5,0 a lovit centrul Greciei duminica, fara a se raporta deocamdata victime sau pagube materiale, noteaza AFP, preluata de Agerpres. Potrivit Observatorului National din Atena, cutremurul a avut loc la ora locala 01.02 a.m. (sambata, 22.02 GMT) la o adancime de…

- Cutremur in Romania cu magnitudinea ml 2.6, la adancimea de 5km, in ziua de 7 octombrie, la ora 12:00:15 (ora locala a Romaniei), in Dobrogea, Tulcea Seismul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 56km N de Constanta, 96km SE de Braila, 107km SE de Galati, 177km NE de Varna, 219km E de Bucuresti,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,7 grade pe scara Richter s-a produs miercuri, 5 octombrie, in nord-vestul Iranului. Cel puțin 276 de persoane au fost ranite, au transmis televiziunea de stat și autoritațile medicale din zona. Zeci de persoane au fost internate Epicentrul acestui cutremur a fost in…

- Un al doilea cutremur a avut loc sambata dupa-amiaza in județul Buzau. Acesta a avut magnitudinea 3, dupa ce cu cateva ore inainte un alt seism cu magnitudinea de 2,6 s-a produs in județ. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un cutremur puternic cu magnitudinea 6 pe scara Ritcher s-a produs marti in Ust- Kamchatsk, Rusia.Seismul s-a produs in data de 20 septembrie 2022, la ora 21:23. Acesta s-a produs la 10 kilometri adancime.Ust-Kamchatsk este o localitate rurala și centrul administrativ al districtului Ust-Kamchatsky…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 s-a produs, duminica seara in zona Dambovița. Seismul s-a produs la o adancime de 30 de kilometri in jurul orei 20:55, anunța Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Un cutremur s-a produs duminica, 18 septembrie, la ora 20:55, in județul Dambovița, cu magnitudinea de 4.2 grade, la adancimea de 45.434 km. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…