Stiri pe aceeasi tema

- CUTREMUR. Albania indoliata a decretat miercuri stare de urgenta in cele doua orase cel mai puternic afectate de un cutremur violent care a ucis aproape 30 de persoane, in timp ce echipe internationale de...

