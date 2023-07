Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de magnitudine 4,1 a avut loc vineri in Buzau. Seismul s-a produs la ora 15.23 la adancimea de 153 kilometri, in județul Buzau, scrie Mediafax.„In ziua de 07.07.2023, 15:23:10 (ora Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, Buzau, un cutremur mediu cu magnitudinea EWS 4.1, la adancimea…

- In urma cu cateva minute a avut loc un cutremur in județul Buzau. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, in ziua de 07.07.2023, 15:23:14 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.1, la adancimea de 140…

- Un cutremur s-a produs in urma cu scurt timp in Romania, in zona seismica Vrancea. Din informațiile venite de la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului – INCDFP, cutremurul de vineri, 7 iulie, s-a produs in zona seismica Vrancea – Buzau, la ora 15:23, la adancimea de 140…

- Cutremur in Vrancea. A avut magnitudinea de 3.4 grade pe scara Richter Un cutremur cu magnitudinea de 3.4 s-a produs, in noaptea de sambata spre duminica, in Vrancea, relateaza mediafax.ro. Potrivit Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, in ziua de 02 Iulie 2023,…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs, marti noaptea, in zona Vrancea, la o adancime de 131.5 km. Seismul s-a produs la ora 01:45:01, in zona seismica Vrancea, Buzau, a anunțat Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs marti noaptea in zona Vrancea. Seismul s-a produs la ora 01:45:01, in zona seismica Vrancea, Buzau, a anunțat Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. A avut magnitudinea 4,2 și s-a produs la o adancime de 131.5 km. Cutremurul s-a…

- Cutremur cu magnitudine de 3.7 in Vrancea Un cutremur de intensitate I s-a produs, in noaptea de duminica spre luni, in Vrancea. Seismul a avut magnitudinea de 3.7. Potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, in data de 15 mai 2023, la ora 00:34:33 – ora locala…

- Cutremur in Vrancea, duminica dimineața. Seismul a avut loc la adancimea de 32 de kilometri Un cutremur de suprafața, cu magnitudinea de 2.0, s-a produs, duminica dimineața, in Vrancea, relateaza romania24.ro. Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunța cain data de…