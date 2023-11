Stiri pe aceeasi tema

- Liderul de extrema dreapta Geert Wilders a caștigat alegerile din Olanda, arata primele rezultate publicate miercuri seara in cadrul unui exit poll, potrivit Politico.Liderul de extrema dreapta Geert Wilders pare sa fi caștigat alegerile din Olanda. Formațiunea sa, Partidul pentru Libertați (PVV),…

- Partidul de extrema dreapta al lui Geert Wilders a obtinut o victorie in alegerile legislative de miercuri, releva exit-pollurile, un rezultat care, in cazul in care va fi confirmat, va provoca un seism politic pana dincolo de frontierele olandeze, relateaza AFP.Partidul Libertatii (PVV) a obtinut…

- Populistul olandez Geert Wilders, cunoscut pentru pozițiile islamofobe și de extrema-dreapta ar urma sa caștige alegerile parlamentare din Olanda, declanșate dupa demisia lui Mark Rute, conform unui sondaj exit-poll, citat de BBC.

- Incident socant cu doua zile inaintea alegerilor din Olanda. Liderul unui partid politic de extrema-dreapta a fost atacat intr-un bar. Un barbat l-a lovit din senin cu o sticla in ceafa si in tampla. Politicianul a scapat cu rani minore, in timp ce agresorul a fost arestat. Premierul Mark Rutte a catalogat…

- Primele proiectii ale rezultatelor alegerilor parlamentare de duminica din Elvetia indica o reorientare spre dreapta: Partidul Poporului Elvetian (SVP) este creditat cu 29%, cu 3,4 puncte procentuale peste scorul din 2019, transmite televiziunea elvetiana SRF, preluata de Reuters.Formatiunea de extrema…

- Mișcari tectonice in Germania: partidul de extrema dreapta pierde alegerile, iar jocul politic se reseteaza in totalitatePartidul Alternativa pentru Germania (AfD, extrema dreapta) a fost infrant in alegerile municipale de duminica de la Nordhausen si a ratat sa preia controlul unui oras de marime medie,…

- Liderul extremei drepte italiene Matteo Salvini si aliata sa franceza Marine Le Pen isi afiseaza duminica unitatea politica inaintea alegerilor europene din luna iunie, care vor determina viitoarele raporturi de forta din Parlamentul European, relateaza AFP.