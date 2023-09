Cutremur Maroc. Autoritățile române, contact strâns cu cele marocane şi sunt gata să ofere asistență Premierul Marcel Ciolacu spune ca autoritațile din Romania sunt in strans contact cu cele de la Rabat și sunt gata sa ofere asistența in orice moment. Autoritatile romane sunt in contact strans cu autoritatile marocane si sunt gata sa ofere asistenta, a anuntat sambata premierul Marcel Ciolacu. „In urma cutremurului devastator din Maroc, autoritatile romane sunt in contact strans cu autoritatile marocane si sunt gata sa ofere asistenta.Gandurile mele se indreapta catre victime si familii indoliate si catre salvatorii curajosi care lucreaza impotriva cronometrului”, a scris prim-ministrul Romaniei,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- The Romanian authorities are in close contact with the Moroccan authorities and are ready to offer assistance, Prime Minister Marcel Ciolacu announced on Saturday.Following the devastating earthquake in Morocco, the Romanian authorities are in close contact with the Moroccan authorities and are ready…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Ambasadei Romaniei la Rabat, s-a autosesizat și a solicitat autoritaților din Maroc, in regim de urgența, informații cu privire la existența unor cetațeni romani printre persoanele afectate de cutremur.

- Klaus Iohannis a transmis sambata un mesaj de compasiune dupa tragedia ce a cuprins Marocul dupa cutremurul de magnitudine aproape 7. Un ultim bilanț al victimelor arata Numarul victimelor crește de la ora la ora, un ultim bilanț arata ca sunt in prezent peste 800 de morți și peste 600 de raniți.„Sunt…

