- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade s-a produs, marti, in judetul Buzau, la o adancime de 170 de kilometri. Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) anunta ca seismul a avut loc la ora 16.31.Potrivit INCDFP, un cutremul s-a produs, marti dupa-amiaza,…

- Un nou cutremur lovește Romania. Seismul a avut loc in zona seismica Vrancea și a prezentat o intensitate de 2,1 grade pe scara Richter. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 22/05/2018 la ora 17:49:35(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP a inregistrat marti, ora 12:00, in Zona seismica Fagaras Campulung, judetul Arges un cutremur cu magnitudinea 2 pe scara Richter, la adancimea de 12km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: Fieni 21km , Pucioasa…

- Un cutremur cu magnitudinea 3.4 a avut loc, luni, in judetul Vrancea, seismul fiind inregistrat la ora 11.17.Cutremurul s-a produs la adancimea de 15 kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Potrivit sursei citate, sesismul…

- Un cutremur cu magnitudinea 3.4 pe Richter a avut loc, joi, in judetul Buzau, la o adancime de 150 de kilometri. Seismul s-a inregistrat la ora 14.44. Un alt cutremur, cu magnitudinea de 3,9 grade pe scara Richter, a avut loc joi, la ora 03.45, in Marea Neagra, potrivit Institutului…

- Viitorul mare cutremur ce se va produce in Romania va fi de adancime, asemanator celui din 1802, iar acesta va fi norocul tarii noastre, a declarat vineri directorul onorific al Institutului National de Fizica Pamantului, Gheorghe Marmureanu. El a estimat ca viitorul mare cutremur va avea o magnitudine…

