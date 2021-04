Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul argentinian de tenis Franco Feitt a primit interdictie pe viata in acest sport dupa ce s-a dovedit implicarea sa in mai multe aranjamente de trucare a unor meciuri in perioada 2014-2018, a anuntat marti Agentia internationala de integritate in tenis (ITIA), scrie Reuters. Feitt,…

- Jucatorul argentinian de tenis Franco Feitt a primit interdictie pe viata in acest sport dupa ce s-a dovedit implicarea sa in mai multe aranjamente de trucare a unor meciuri in perioada 2014-2018, a anuntat marti Agentia internationala de integritate in tenis (ITIA), scrie Reuters. Feitt,…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,9 s-a produs sambata in largul Indoneziei, la 91 de kilometri sud-est de localitatea Blitar, a anuntat Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), informeaza Reuters. Agentia indoneziana de geofizica BMKG a inregistrat o magnitudine de 6,1, la o adancime…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,9 s-a produs sambata in largul Indoneziei, la 91 de kilometri sud-est de localitatea Blitar, a anuntat Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Agentia indoneziana de geofizica BMKG a inregistrat o magnitudine de 6,1, la o…

- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic, nr. 1 mondial si principal favorit la Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului, sustine ca majoritatea jucatorilor din circuitul ATP nu ar dori ca sezonul sa continue daca vor fi aplicate si in alte turnee masuri stricte de carantina inainte de…

- Jucatorul britanic de tenis Andy Murray (123 ATP), fost lider mondial, va participa la un turneu challenger luna urmatoare, la Biella (Italia), dupa retragerea de la Australian Open, a anuntat Federatia italiana de tenis, scrie Reuters. Turneul indoor de la Biella, care va debuta pe 15 februarie, dotat…

- Jucatorul britanic de tenis Andy Murray (123 ATP), fost lider mondial, va participa la un turneu challenger luna urmatoare, la Biella (Italia), dupa retragerea de la Australian Open, a anuntat Federatia italiana de tenis, scrie Reuters, potrivit AGERPRES. Turneul indoor de la Biella, care…

- Agentia suedeza de sanatate a suspendat platile pentru vaccin catre compania Pfizer, cerand explicatii despre numarul de doze disponibile in fiecare flacon, scrie cotidianul Dagens Nyheter de marti, preluat de Reuters și Agerpres. Suedia vrea acum ca Bruxelles-ul si Pfizer sa ajunga la un acord cu privire…