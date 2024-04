Stiri pe aceeasi tema

- Un arbitru de tenis din Bulgaria a fost interzis pe viața in acest sport. Este vorba despre arbitrul de scaun Pavel Atanasov, ​care a primit interdicția dupa ce si-a retras apelul pentru incalcari legate de pariuri si acuzatii de coruptie, a anuntat Agentia Internationala pentru Integritate in Tenis…

- Pavel Atanasov, ​un arbitru de scaun bulgar, a primit interdictie pe viata din tenis dupa ce si-a retras apelul pentru incalcari legate de pariuri si acuzatii de coruptie, a anuntat Agentia Internationala pentru Integritate in Tenis (ITIA).

- Arbitrul de scaun bulgar Pavel Atanasov a primit interdictie pe viata din tenis dupa ce si-a retras apelul pentru incalcari legate de pariuri si acuzatii de coruptie, a anuntat vineri Agentia Internationala pentru Integritate in Tenis (ITIA), potrivit news.ro

- Reprezentanții ISU Arad transmit ca azi noapte a avut loc un accident mortal in care a fost implicat un motociclist in varsta de 18 ani... The post Accident mortal azi noapte la Arad. Un tanar de 18 ani și-a pierdut viața appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Romania are șase sfertfinaliste la WTT Youth Contender Panagyurishte 2024, cu inca o provocare in fața pana in zona medaliilor, printre ele și o emisara... The post Alesia Sferlea (CSM Arad) mai are un singur pas pana la o medalie in cadrul turneului de tenis de masa din Bulgaria appeared first on Special…

- Caut de cateva luni bune femeia-model. Cea care sa tulbure și sa linișteasca in același timp apele, care sa mute munții, sa clatine barbații, sa... The post „Nu am fost niciodata in vacanța, in toți acești 15 ani”. Intre infern si paradis, o zi din viata mamelor cu copii speciali appeared first on Special…

- Muzica populara din vestul țarii a ramas fara inca un alt indragit artist. Mile, așa cum ii spuneau toți apropiații, pe numele real Mihai Leric,... The post O voce sclipitoare a plecat la ingeri. Mile a lasat in urma lui lacrimi și durere: ,,Sunt un musafir in viața mea” appeared first on Special Arad…

- Șoferii carora li se suspenda permisul pentru ca au depașit limita de viteza au posibilitatea de a-și redobandi dreptul de conducere mai repede, insa doar... The post Cum poate fi recuperat permisul suspendat pentru viteza in 2024. Șoferii trebuie sa cunoasca toate prevederile legii appeared first on…