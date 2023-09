Cutremur în România, sâmbătă seara. Ce magnitudine a avut Un cutremur cu magnitudinea 3,8 a avut loc sambata seara, la ora 21:51, in zona seismica Vrancea, județul Vrancea, anunța INFP. Seismul s-a produs la adancimea de 88.6 kilometri. Cutremurul s-a produs Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 47km V de Focsani, 62km N de Buzau, 65km E de Sfantu-Gheorghe, 75km E de Brasov, […] Articolul Cutremur in Romania, sambata seara. Ce magnitudine a avut apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

