Cutremur in Romania. In ce zona geografica a fost si ce magnitudine a avut

- La inceput de decembrie, Romania a fost din nou zguduita. In aceasta seara, in țara noastra a avut loc un nou seism. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului fenomenul a inregistrat o magnitudine destul de puternica.

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,3 grade pe scara Richter a avut loc sambata dimineața in județul Caraș-Severin. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremur de 2,3 grade a avut loc ora 6.18. Acesta s-a produs in Banat, in județul Caraș-Severin, la adancimea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,3 grade pe scara Richter a avut loc sambata dimineața in județul Caraș-Severin, potrivit Mediafax. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremur de 2,3 grade a avut loc ora 6.18. Citește și: Medicul Adrian…

- Cutremur in judetul Buzau Zona Seismica VranceaUn cutremur cu magnitudina de 2.5 grade a avut loc, in judetul Buzau, la ora 01:05 ora locala a Romaniei , la adancimea de 25 km.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului seismul a avut epicentrul la 79 km NE de Ploiesti,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3.3 grade a avut loc, la ora 00.15, in judetul Buzau, Zona Seismica Vrancea. Aparatura Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a detectat seismul la adancimea de 115 kilometri. Epicentrul a fost localizat la 77 km E de Brasov, 82 km NE de…

- Cutremur de magnitudine 2.5 in Serbia la granita cu Romania.Un cutremur cu magnitudinea 2.5 a fost inregistrat de seismografele Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului la ora 23.05, la numai 3 kilometri adancime. Potrivit sursei citate seismul, de intensitate I a fost…

- Cutremur in judetul Mehedinti Zona seismica Banat.Un cutremur atipic a fost inregistrat in aceasta noapte in Romania, judetul Mehedinti, Zona seismica Banat. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului cutremurul, de magnitudine 2.0, a fost inregistrat la ora 01.01,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,6 grade pe scara Richter a avut loc, duminica, in județul Salaj, la o adancime de doar 3 kilometri.Citește și: SURSE - 'Șoptitorii' lui Orban, puși pe lista la alegerile parlamentare: framantari mari in PNL Potrivit Institutului Național de Cercetare…