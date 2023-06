Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Marius Voineag, a avut o intrevedere, la sediul institutiei, cu Monika A. Wasiewicz, atasatul legal al Biroului Federal de Investigatii (FBI) din cadrul Ambasadei SUA la Bucuresti, transmite Agerpres.

- Miniștrii agriculturii din Romania, Bulgaria, Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria au convenit vineri, in urma unei intalniri in sistem videoconferința, sa acționeze unitar in problema cerealelor ucrainene și sa nu mai ia decizii in mod separat, anunța Ministerul Agriculturii de la București.

- Cancelarul Republicii Federale Germania, Olaf Scholz, aflat luni in vizita la Bucuresti, a declarat ca sustine aderarea in acest an a Romaniei la spatiul Schengen. „Germania se afla ferm de partea Romaniei. Aceasta inseamna – si o spun si astazi, aici, raspicat – inseamna si obiectivul ca Romania sa…