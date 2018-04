Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea de 6,2 s-a produs marti intr-o regiune de coasta din centrul statului Chile, au anuntat reprezentantii Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), citati de...

- Un cutremur puternic, cu magnitudinea 6,3, s-a produs sâmbata în Papua Noua Guinee, a informat Institutul American de Geofizica (USGS), în conditiile în care zona îsi revine dupa seismul devastator, cu magnitudinea 7,5, din urma cu doua luni. Potrivit Reuters,…

- Un cutremur puternic, cu magnitudinea 6,3, s-a produs sambata in Papua Noua Guinee, a informat Institutul American de Geofizica (USGS), in conditiile in care zona isi revine dupa seismul devastator, cu magnitudinea 7,5, din urma cu doua luni. Potrivit Reuters, pe moment nu au fost semnalate victime…

- Seismul a avut epicentrul la adancimea de 60 de kilometri. "Pornind de la datele de care dispunem, nu ne asteptam la producerea unui fenomen tsunami distructiv in Oceanul Pacific", se precizeaza intr-un scurt comunicat dat publicitatii de Centrul de avertizare in caz de tsunami din Pacific. (Agerpres)

- Un cutremur cu magnitudine 3,4 s-a produs vineri noapxte in judetul Buzau, conform INFP. Seismul a avut loc la ora 0:57, la o adancime de 142,6 kilometri, titreaza News.ro. Cel mai recent cutremur cu magnitudine peste 3, respectiv 3,6, s-a produs sambata, la ora 12.00, in judetul Buzau. Seismul a fost…

- Un cutremur de magnitudine 4,6 a avut loc in aceasta dimineata in Bulgaria, in apropiere de orasul Asenovgrad din sudul tarii, scrie Digi24.ro.Seismul s-a petrecut in jurul orei 1:40, la o adancime de doar 10 kilometri, destul de aproape de suprafata.

- Potrivit Instititului National pentru Fizica Pamantului, un cutremur cu magnitudinea de 2,7 grade sa produs duminica dimineata in zona seismica Vrancea, in judetul Buzau.Seismul s-a produs la ora 10:09:42, la o adancime de 124 de kilometri.Acesta este al patrulea seism produs…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 s-a produs, vineri, la ora 16.58, in judetul Vrancea. Seismul a avut loc la o adancime de 104 kilometri.Este primul cutremur cu magnitudinea peste 3 produs in acest an. Cel mai puternic cutremur inregistrat anul trecut s-a produs in 8 februarie, in Vrancea,…