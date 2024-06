Șoseaua Olteniței, ultima amenajare peisagistică realizată în Sectorul 4 Sectorul 4 cunoaște transformari permanente. Aproape ca luna de luna, in peisaj apar noi modificari in privința aspectului stradal. Ultima astfel de lucrare s-a produs pe șoseaua Olteniței, intre stația de metrou Constantin Brancoveanu și stația de tramvai Eroii Revoluției, in zona Orașelului Copiilor. Amenajarea peisagistica de acum este una chiar spectaculoasa. Trotuare noi și […] The post Șoseaua Olteniței, ultima amenajare peisagistica realizata in Sectorul 4 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Stația de tratare a apei din Dealul Targului din Targu Jiu va beneficia de lucrari de prima urgența. Autoritațile din Targu Jiu au primit suma de peste 11,6 milioane de lei pentru amenajarea unui zid de sprijin și a unui drum de acces stație de tratare a apei potabile Dealul Targului, Municipiul Targu…

- De la inceputul acestei saptamani, tramvaiele de pe liniile 1, 7, 10, 19 și 25 opresc in stația „Piața Eroii Revoluției”. In urma lucrarilor de modernizare a zonei, bucureștenii care foloseau frecvent acest mijloc de transport au fost nevoiți sa gaseasca alte alternative. Sectorul 4 al Municipiului…

- Sezonul de vara se apropie, iar gospodarii pun la punct ultimele detalii in vederea pregatirii temperaturilor ridicate. Pe langa amenajarea artezienelor și pregatirea parcurilor, in sectorul 4 se realizeaza și adevarate regenerari urbane ale strazilor și bulevardelor. Zona care pornește de la stația…

- Angajații Totul Verde lucreaza zilele acestea in cartierele Tineretului și Eroii Revoluției, acolo unde au ajuns tirurile cu copaci. ”Așa cum mi-ați transmis, prin mai multe mesaje, dorința dumneavoastra de a inverzi și mai mult bulevardele, aleile și strazile din Sectorul 4, am trecut la fapte”, a…

- Lucrarile de amenajare ale mediului din sectorul 4 incep sa-și arate roadele. Gardul verde montat de catre cei de la Totul Verde. S.A., in zona Eroii Revoluției, de pe partea cu Cimitirul Bellu, de-a lungul șoselei Olteniței, s-a transformat, deja, intr-o excepționala gradina pe verticala. Practic,…

- Sistemul de iluminat de la construcția numita ”Poarta Eroilor” a fost testat duminica, potrivit unui comunicat al primarului Daniel Baluța. Construcția e ridicata in intersecția Eroii Revoluției din Sectorul 4 al Capitalei, in zona in care se afla Cimitirul Eroilor, dar și Cimitirul Bellu și Cimitirul…

- „Irigatii in Lunca Dunarii! Inca din prima zi de la pornirea primei statii de pe Amenajarea de Irigatii Terasa Corabia, peste 136 de hectare de teren agricol pe care se cultiva cereale si fasole sunt acum irigate. Pe Terasa Corabia inca se executa lucrari de reabilitare la Statia de Baza Celeiu, la…

- Cei de la Totul Verde au inceput sa amenajeze spații verzi, in primul rand in zona Eroii Revoluției, zona aflata in plina reamenajare! Apoi s-a intrat in zona Constantin Brancoveanu, iar in perioada urmatoare se va incepe plantarea de copaci in mai toate locațiile din sectorul 4.”Avem nevoie de aer…